Lucía entregó viviendas a otras 26 familias de la Capital

Se trata de viviendas sociales ubicadas en el Loteo Parque Sur. * Gran alegría de las familias que ya disfrutan de un techo propio.

“Jamás me olvido: a veces puedo dar la respuesta de inmediato, a veces me lleva más tiempo… pero no me olvido”, les dijo Lucía a los vecinos del Loteo Parque Sur, quienes en apenas cinco años pasaron de no tener nada a disfrutar de la casa propia, ya que primero recibieron los certificados por los terrenos y hoy sus flamantes casas.

La Gobernadora Lucía Corpacci presidió un emotivo acto en el barrio, al entregar 26 nuevas viviendas sociales, momento en el cual cumplió un compromiso asumido ante los vecinos del sector, quienes manifestaron su felicidad por este logro.

Fue allí cuando recordó que, vía facebook, varios vecinos le pedían que no olvidara la promesa de entregar las viviendas en Parque Sur, a lo cual la jefa de Estado recordó que este año no debe haber pasado un día sin que se levantara una nueva vivienda en algún punto de la Provincia.

La emoción y la alegría caracterizaron el acto de entrega, cristalizada a partir del trabajo del programa de Promoción Social que lleva adelante la Secretaría de la Vivienda y Desarrollo Urbano.

Precisamente el secretario de Vivienda, Fidel Sáenz, acompañó a la mandataria en la ceremonia, al igual que el intendente capitalino Raúl Jalil, entre otras autoridades provinciales y municipaales.

Estas viviendas se construyeron con el financiamiento de la Provincia, y cada unidad cuenta con una cocina comedor, dos habitaciones, y baño acondicionados a los terrenos de la zona, que tienen más de 50 metros cuadrados.

De las 26 viviendas construidas 19 iniciaron con el programa Autoconstruccion, y las restantes se realizaron con participación de empresas.

Palabras de Lucía:

“Quiero dirigirme a ustedes que tienen su casita ahora. Me parece que sería bueno que hagamos un poco de memoria de como comenzó esto. Porque esta historia lleva cinco años desde que recibieron los certificados de lotes. Yo no me olvido la emoción que tenían porque tenían su terreno. Yo lo tengo presente. Y supongo la ilusión que tuvieron siempre.

Las dificultades se fueron planteando. Porque tenían los terrenos pero no había infraestructura, no había servicios (agua y luz) lo que dificultaba mucho construir. En un momento dado firmamos un acuerdo con el intendente por el cual la Provincia se iba hacer cargo de la obra de energía. Con eso quiero decir que ustedes van ser un barrio que tienen una instalación de energía propia, que les va a dar una calidad de servicio distinta. Es un modo que venimos trabajando desde hace mucho tiempo. Antes se hacían los barrios y la verdad que la energía y el agua no estaban.

La obra de energía se hizo, lo que permitió que en una primera etapa dijeramos que todas las viviendas iban a ser por autoconstrucción. Entonces comenzaron hacerse algunos block, a entregarse algunos materiales.

Pero la verdad que no todo fue bueno porque algunos construyeron y yo no sé quiénes son, pero aquellos que le pusieron las ganas, que con sol, frio, viento, tierra aun así y con el afán de tener su casita pudieron levantar paredes. A ellos los quiero felicitar, porque también tenemos que aprender que nosotros somos responsables de nuestro presente, que las cosas muchas veces significan esfuerzo.

Pero no todos pudieron hacerlo y había muchas familias en que las mujeres eran solas. A veces es difícil… no imposible, porque siempre recuerdo a una mujer en el norte que se hizo una casita, que siempre la pongo de ejemplo de esfuerzo. Pero siempre es más difícil.

Entonces se tomó la decisión de que íbamos a poner para las viviendas de algunas familias algunas empresas. Siempre me escriben en el Facebook -algunos bien, otros enojados, a otros la verdad que se les va la mano- y siempre me dicen ‘no se olvide del Loteo Parque Sur’. Quiero decirles que yo jamás me olvido. A veces puedo dar la respuesta de inmediato, a veces me lleva más tiempo, pero no me olvido.

Además si algo que no le pueden decir a este Gobierno es que nosotros hacemos promesas de campaña. Porque a las cosas las seguimos y la seguimos hasta que la terminamos. No estamos en campaña ahora y estamos entregando viviendas.

Otro cosa que creo que nos caracteriza, no porque seamos buenos sino porque así debe ser: las cosas se entregan el día que se inauguran aunque la campaña sea dentro de un año. No nos guardamos nada, porque nada es nuestro. Todo es de ustedes, de la gente. Lo que hacemos no es propio: es para ustedes.

Entonces hoy quiero reconocer la tarea que está llevando el Dr. Fidel Sáenz, el equipo de la Secretaria de la Vivienda, la tarea que están realizando en épocas que no son buenas, porque eso nadie puede negarlo. Años anteriores la Provincia recibía muchísimos fondos para viviendas y es lo que nos permitió hacer tantas viviendas en los cuatro primeros años. La verdad que ahora se recibe muy poco. Voy aclarar que no es queja, no es lamento… es decir la realidad.

Cuando miramos los números que recibimos este año y los números que recibimos años anteriores hay una diferencia abismal, porque el país tiene dificultades. Aún así en medio de esas dificultades yo les diría que no hubo un día del año que no se entregó, por lo menos, una casita en Belén, Santa María, Capital, en el norte, en el sur. Siempre estuvimos pendientes de ir terminando y nos queda mucho por terminar, porque la verdad los fondos son escasos.

Quiero reasumir el compromiso, porque lo hablamos con el intendente que también tiene los mismos problemas, de terminar la obra de agua. Entendemos lo difícil que es estar en una vivienda donde el agua no es como en todas las casas. Es una realidad.

También les quiero decir a todos que no olviden donde estaban porque ahora hay un techo, una pieza. Ahora el viento, la lluvia, no les hace nada. Aguanten un poquito más -han aguantado mucho- que la obra de agua se va hacer porque es un compromiso del intendente.

Además quiero decirles, aunque hay gente que mira todo negro, que ustedes empezaron esta historia hace cinco años, pero cuando nosotros asumimos el Gobierno había gente que hacía 22 años que esperaba una vivienda. Poco a poco fuimos resolviendo, aunque todavía tenemos familias inscriptas hace ocho años en el IPV y no le pudimos dar la casa.

Entonces, tratemos siempre reclamar lo que corresponde, porque es justo. Nadie pide que no se reclame… pero también veamos que hoy ustedes tienen una casa, que nos comprometemos desde la Provincia a que el agua no les falte. Vamos hacer la obra del agua, vamos a cumplir con ustedes y poco a poco se va ir transformando el barrio.

Aún en las dificultades siempre hay que mirar lo que Dios nos da y reconocer lo que nos da. Estamos cerca de la Navidad y siempre debemos pensar que hay otro que tiene menos que uno, que tenemos que pensar en ser solidario.