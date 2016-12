“La Provincia reactivó la obra pública con fondos propios”

La Gobernadora Lucía Corpacci, se refirió a las múltiples actividades desarrolladas ayer, con la entrega de más de 100 viviendas en distintos puntos de la Provincia: “Ha sido un día muy especial para todo el equipo de trabajo, porque arrancamos a la mañana temprano entregando viviendas en Londres, después en Belén, después en Valle Viejo, y cerramos el día con la entrega de esta tarjeta SUBE. Hace mucho que veníamos trabajando con el ministro Guillermo Dalla Lasta, y la verdad que él fue el mentor de que peleemos por la tarjeta SUBE, una gestión que iniciamos hace poco más de un año. Este Gobierno nacional nos dio una mano importante, a través del Ministro de Transporte, para que esto sea posible, y gracias a que Dalla Lasta fue a gestionar permanentemente”.

“Esta tarjeta es una comodidad para los usuarios por muchos motivos. Primero, porque no tienen que andar con dinero. Para el colectivero porque no tiene que estar dando vuelto. Y porque además da beneficios a muchos usuarios, como ser los jubilados, las mamás que tienen Asignación Universal, los planes Argentina Trabaja. Hay un sector de la población determinado que se beneficia con un descuento con del boleto. Y además a nosotros nos permite controlar y definir los recorridos de los chicos que utilizan el Boleto Estudiantil Gratuito para instrumentado por la Provincia. Así que nos pone muy contentos”, analizó en referencia al nuevo sistema de pago de trasporte público.

Cuando le solicitaron un breve balance de este 2016 que está llegando a su fin, la jefa de Estado señaló que “creo que ha sido un año difícil para la Argentina entera. Si miramos muchas cosas que nos han afectado, nadie puede dudar de que la economía está paralizada, nadie puede dudar de que hay muchas empresas que están trabajando a media máquina, que están sobre stockeadas”.

“Lo que yo diría es que en Catamarca hay algo que pudimos sostener pese a todo: acá no hubo despidos masivos. No voy a negar que alguna empresa cerró, que achicó, que adelantó vacaciones, pero en esta provincia no hubo despidos masivos, ni en la parte pública ni en la parte privada. La Provincia reactivó la obra pública con fondos propios, en espera de que la Nación reintegre esos fondos. Pero eso fue lo que nos permitió terminar viviendas, que había que entregarlas porque la necesidad de la gente nosotros la reconocemos, pudimos terminar varias obras, no muy grandes, pero sí rutas, cosas que teníamos, con un manejo austero de los fondos y con una enorme responsabilidad de entender que vivimos en democracia, que tenemos que priorizar la gente sobre las diferencias partidarias y que tenemos que hacer todo el esfuerzo que tengamos que hacer todos juntos para que al país le vaya bien. No podemos pensar de ninguna manera que al país le va a ir mal y a nosotros nos va a ir bien. Acá o nos va bien a todos o nos va mal a todos. Y nosotros apostamos desde el Gobierno a que nos vaya bien a todos”.

“¿Le sorprendió el cambio del Ministro de Economía de la Nación?”, le preguntó un periodista, y Lucía respondió: “No sé si la palabra… le podría decir que me sorprendió la época del año, porque uno esperaría que esperen que pase el Año Nuevo, o que lo hubieran hecho antes. Pero bueno, son decisiones y todos los Gobiernos cambiamos cada tanto los gabinetes. Yo espero que lo que venga nos dé más esperanzas de una recuperación económica”.

Sobre el próximo inicio de un año electoral, anticipó que “vamos a trabajar como trabajamos toda la vida: todos los días. Nosotros no nos preparamos para las elecciones, nosotros trabajamos todo el año, con elecciones, sin elecciones, de la misma manera, tratando de acercar las cosas a la gente, y así nos preparamos”.

Sobre lo que vislumbra y su anhelo para el 2017 indicó que “Recuerdo que en la campaña electoral de este segundo mandato me preguntaban ‘¿por qué usted quiere seguir?’. Y yo les decía que porque hemos hecho mucho esfuerzo para que Catamarca esté en condiciones más competitivas, porque invertimos mucho en servicios básicos, en infraestructura, en energía, en agua, en gas, porque sin esos servicios básicos era imposible que se radiquen las industrias. Y yo tenía muchas esperanzas de que continuara el Gobierno anterior. No continuó, pero tenía esperanzas de que este Gobierno realmente produjera una reactivación económica del país que nos permitiera que Catamarca fuera un lugar elegido por muchas industrias para desarrollarse. La verdad que no solamente no pasó que eligieran Catamarca, sino que industrias de todo el país se fueron cerrando y se fueron achicando. Entonces el mayor anhelo que tengo es que podamos tener más desarrollo privado que tome mano de obra catamarqueña. Y creo que si bien no tenemos industrias nuevas, vamos iniciando un camino muy interesante con las empresas mineras, que ahora están todas en etapa de exploración. Nosotros tenemos seis emprendimientos mineros en etapa de exploración, que yo no voy a ver seguramente en mi Gobierno el beneficio de la minería porque para que se desarrollen van a pasar seis, siete, ocho años, y más para que empiecen a dejar ingresos a la provincia. Pero tengo la tranquilidad de que la gente de Catamarca vivirá mejor con esos desarrollos”.