Estudiante de Antofagasta becada por FMC

Maribel Condorí accedió a una beca otorgada por FMC Lithium Argentina y hoy es estudiante de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Catamarca. Fue la única de sus compañeros, que terminaron el secundario en 2016, que puedo acceder al beneficio porque fue la única alumna que aprobó el 6º año sin rendir materias. “La gente de la empresa nos dio una charla en diciembre de 2016, nos dijo que la empresa iba a dar dos becas por año, pero había que tener aprobadas todas las materias y la única que había aprobado sin llevarse materias fui yo. Nos dieron unas fichas para completar y fui la única que la presenté”, relató Maribel, quien vive en la Residencia Universitaria.

La asistencia económica es de 6.800 pesos por mes durante 10 meses. Esto le permite a Maribel costear sus estudios y mantenerse en la capital catamarqueña sin tener que trabajar.

“Es una gran ayuda porque mi mamá jamás podría darme ese dinero. Yo viene en febrero de Antofagasta, tuve problemas donde vivía, estuve en la Casa de Antofagasta, y mi mamá no me podía bancar, ella me mandaba cosas, me decía que esté bien, que me porte bien, que me sienta cómoda. Así que fue muy necesario el dinero para poder seguir. Yo andaba buscando un lugar donde estar y por suerte encontré en la Residencia Universitaria. Está muy bueno ese lugar; comparto una habitación con una chica, es muy amplia, es muy linda, tenemos baño en la habitación, tenemos dos mesas para estudiar, es muy cómoda”, comentó.

“Si no hubiera tenido esta beca sería muy difícil para mí. Yo siempre quise estudiar, mi mamá tiene 7 hijos, 3 menores que yo, se le hace muy difícil. Yo tendría que trabajar para poder mantenerme porque a mi mamá no le alcanzaría, es madre soltera. Yo siempre quise estudiar, mi hermano estudió. Así que voy a aprovechar, voy a hacer lo mejor para seguir”, señaló Maribel.

La empresa, además de brindarle este beneficio económico, le da apoyo psicológico. Para acceder a la beca, Maribel tuvo varias entrevistas con personal de FMC, entre ellas una psicóloga, quien además la asistirá durante el ciclo escolar para que avance en su carrera de Contador Público. “Yo charlé con una psicóloga que dice que está para apoyarme en la carrera para que me vaya bien, tengo que mandarles las notas para ver cómo me va y para apoyarme para que me vaya bien”, comentó.

Esta asistencia forma parte del programa de operaciones que presentó FMC y que tiene como uno de sus objetivos “crear oportunidades laborales a través de la educación, las pasantías y el desarrollo de habilidades; mejorar el acceso a la educación con programas de becas y tutorías”.

Consejo para sus compañeros

En Antofagasta de la Sierra, 16 alumnos terminaron la Secundaria en 2016 y Maribel fue la única que pasó sin rendir materias. “Los chicos se llevaron 5, 6 materias, una compañera se llevó 1 y le faltaba muy poquito para terminar. Yo les digo a los chicos que estudien porque en la Secundaria estaba de moda que se lleven las materias, competían por quién se llevaba más materias…no es así, porque a largo plazo se van a dar cuenta que es una pérdida de tiempo. Cuando estudiás se te abren más puertas, si yo no hubiera estudiado no hubiera tenido esta beca ni hubiera podido acceder a la Residencia Universitaria. Cuando uno estudia tenés más cosas para escoger”, aconsejó Maribel.