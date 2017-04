Entrega de indumentaria y elementos de trabajo a cooperativistas

La Gobernadora valoró, por encima del aspecto técnico de los programas, el modo en que cambiaron la vida de muchísimos catamarqueños, que encontraron una oportunidad de superarse. La Gobernadora Lucía Corpacci participó de la entrega de indumentaria y herramientas de trabajo en apoyo y fortalecimiento al cooperativismo. El acto se realizó en el Predio Ferial Catamarca, que estuvo colmado por integrantes de las cooperativas que incluidas en los Programas “Argentina Trabaja” y “Ellas Hacen”.

Al hacer uso de la palabra, Lucía destacó que “nos hemos conocido hace unos cuantos años, y la última vez que las vi que les decía cómo les ha cambiado la cara, porque la primera vez que me senté con ustedes parecían vencidas, desesperanzadas, sin horizonte, sin futuro, pensando que nadie las miraba o que si las miraban nadie las veía”.

“La verdad que los dos programas tanto el Ellas hacen como el Argentina Trabaja, que fueron creados, ideados en el gobierno anterior por la Ministro Alicia Kirchner tuvieron este sentido, el sentido de verlas de reconocerlas, de saber sus necesidades, de saber sus demandas, de saber sus tristezas y también de saber las alegrías que perseguían. Con mucha alegría puedo decir que la ministro de Desarrollo Social de la Nación, Carolina Stanley, le da continuidad, quizás porque fueron dos mujeres, quizás que por ser mujeres nos entendemos más; pero le estamos dando continuidad a los dos programas con el aporte del Gobierno nacional y yo lo quiero recalcar”, sostuvo.

“Se escuchan muchas voces a veces de cuestionamiento, por lo que significa este sueldo, y todos sabemos lo difícil que es hoy mantener la canasta básica, la comida diaria, todos sabemos que ya no alcanza, cada vez está siendo más difícil… pero mientras los escuchaba hablar y Alexis decía los que aprendieron a leer y escribir, los que terminaron el primario, los que terminaron el secundario, los que pudieron hacer un terciario y los que hasta pudieron ir a la universidad, y como la veía a la secretaria de Cultura y lo veía al secretario de Deportes, quiero proponerles hoy dos cosas, algo de diversión que tiene que ver porque son tantas las cooperativas -estamos hablando casi de 2 mil personas incluidas en los dos programas- que me parece que no podemos dejar de hacer el inter cooperativas de vóley, de futbol y organizarlas en un campeonato, porque la alegría también tiene que estar”, propuso la mandataria.

Lucía indicó que “hay que hacerle saber a la sociedad entera en qué impactó este programa en la vida de cada una de ustedes, ¿por qué no contar que sentía aquella mujer que iba por la calle y no podía saber si era la Esquiú o la Rivadavia porque no sabía leer el cartel? Y a uno le parece que es fácil, es sencillo, ahora para el que no sabe leer y no puede ver el cartel tiene una angustia y hasta sentirse perdido el que no puede ver el precio de lo que está pagando, el que no puede ver que dice el título del diario porque no sabe leer… y le cambió la vida porque él lo puede hacer, ¿por qué esas mujeres no cuentan lo que era esa historia?, ¿por qué aquellas que pudieron terminar el primario no cuentan lo diferente que se sentían cuando sus hijos iban a la escuela y nos les podían ayudar ni siquiera a sumar, y hoy lo pueden hacer?, ¿por qué no cuentan aquella que ya casi se habían desesperanzado de terminar el secundario o un terciario y hoy están recibiendo un titulo? Yo le quiero proponer a Jimena que haga el concurso de historia de Argentina trabaja y de Ellas hacen, donde cada una de ustedes pueda contar su historia. No la cuenten desde la política y no hagan mención a nadie más que a ustedes mismas, cuenten los que les pasó, cuenten lo que les pasa hoy, cuenten por qué siguen el programa, cuenten también qué querrían, qué siguen soñando, qué siguen esperando y hagamos de eso un concurso y un libro, y a ese libro lo enviemos a Nación para que se sepa claramente como en Catamarca -y en todo el país- estos programas realmente sirvieron para que ustedes mejoren su calidad de vida”.

“Yo les digo solamente que las abrazo profundamente, las veo todos los días, sé que como ustedes hay muchas mujeres con muchas necesidades, que nos preocupamos y nos ocupamos de las mujeres desde la creación de Huarmi donde pueden ir ahora aquellas mujeres que son golpeadas, abusadas y que no tenían antes donde estar; que nos preocupamos de ustedes para que terminen los estudios y que sabemos que nos falta mucho, pero que lo vamos a hacer solamente si entendemos que tenemos que seguir unidos. No aflojen, pónganle ganas, pónganle garra como lo hacen todos los días porque siempre va a existir la posibilidad de estar un poco mejor si nos seguimos esforzando y trabajando todas juntas. Felicitaciones mujeres y felicitaciones a todos los hombres también del Argentina Trabaja”, concluyó.