Corpacci acompañó a Córdoba en el lanzamiento de campaña

La Presidenta del PJ, La Gobernadora Lucía Corpacci, participó del Lanzamiento de Campaña del Frente Para la Victoria-Partido Justicialista que lleva como candidata a intendenta del municipio de Ancasti a Nancy Córdoba (hija del extinto Antonio Córdoba). El acto se realizó en las instalaciones del Club San Martín y convocó un centenar de ancasteños y agrupaciones que apoyan la continuidad del proyecto que inició el “Gato” Córdoba.

Estuvieron presentes los Intendentes Pío Carletta, Elpidio Guaráz, Raúl Jalil, Sebastián Noblega y Marcelo Saavedra. Lucía destacó la presencia del Concejal Arroyo y el Senador Aldo Contreras que garantizan la unidad del peronismo para estos comicios. También estuvieron presentes los ministros Gustavo Saadi, Daniel Gutiérrez, Rubén Dusso, Ramón Figueroa Castellano, Raúl Chico; el Secretario de la vivienda Fidel Sáenz y el Administrador del IPV Dante López Rodríguez. Entre otros funcionarios y dirigentes.

Las elecciones se realizarán el próximo 4 de junio.

Palabras de Lucía:

“Hoy es un día especial, con una mezcla de emociones, recuerdo que hace poco tiempo estuvimos despidiendo a un compañero de oro, un compañero que logró esa hazaña que parecía tan difícil, que era recuperar el municipio de Ancasti, no solo recuperarlo para el peronismo sino de recuperarlo para su gente para el pueblo, para que nuevamente los ancasteños se sintieran dueños de su lugar.

Con un enrome dolor vinimos a despedirnos de ese compañero, la vida tiene esas cosas tan difíciles de entender, y ustedes los compañeros de Ancasti me decían –no nos deje solos, por favor- y yo percibía la angustia y el dolor de despedir a un gran hombre, pero además de percibir otra cosa que me lleve de nuevo a la ciudad, la angustia que tenían de pensar que iban a volver atrás, la angustia de pensar que otra vez iban a ser olvidados. Me acuerdo de un señor que me decía –Dra. No nos deje solos- y yo le decía que íbamos a salir a delante todos juntos, como debe ser y hoy estamos acá recordándolo a Antonio, y que su hija sabe más que ninguno de nosotros lo que quería Antonio para su pueblo, lo que quería Antonio para su gente. Porque cuando iba a Casa de Gobierno iba lleno de proyectos y yo le decía que todo junto no se podía, pero respondía “pero nosotros estamos muy atrasados, tenemos que ganar tiempo, necesitamos más, necesitamos más” y estoy segura de que Nancy va a asumir este compromiso de una manera extraordinaria. Porque tiene el compromiso con su Padre, tiene compromiso por su pueblo y sabe que los dos van a estar acompañándola para que haga realidad el sueño de muchos ancasteños.

Y hoy también porque estamos en este lugar, quiere traerles el saludo del compañero Octavio que vino trabajando muchísimo y mucho tuvo que ver los resultados de Ancasti porque pudo unirlos y pudo hacer que el resultado de las elecciones fuera tan maravilloso para todos nosotros.

También quiero hacer un reconocimiento para un compañero noble, quiero reconocerle concejal Arroyo su dignidad para poner la necesidad de Ancasti sobre el interés personal, es muy importante, tenemos que aprender de estas cosas. Si no trabajamos juntos nada es posible, hoy estamos acompañándote Nancy un grupo de Intendentes, un grupo de legisladores y un grupo de ministros y funcionarios, pero que hoy venimos en una sola calidad, que es la calidad de militantes, no tenemos problemas de venir todos los días a acompañarlos a golpear las puertas casa por casa, vamos a distribuir el trabajo, tenemos que volver a ese trabajo militante diciéndole a la gente que “El Gato” no tuvo tiempo, pero que todos vamos a continuar esta tarea enorme, les pido que trabajemos juntos, vamos a buscar hasta el último de los compañeros, que no nos dividan y la única manera llegar es tomarnos de las manos y seguir adelante”.