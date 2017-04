Bauza prendió el ventilador: habló de Tapia, Angelici, Tinelli y Sampaoli

Hace apenas dos semanas, Edgardo Bauza brindó una conferencia de prensa y se despidió de la Selección. En aquella ocasión, el entrenador les agradeció a los jugadores y reiteró su idea de que Messi y compañía se clasificarán al Mundial de Rusia. Acompañado por Claudio Tapia y Marcelo Tinelli, en esa oportunidad el Patón fue puro formalismo. Pero el tiempo pasa, la bronca por su salida sigue vigente y Bauza se descargó en una entrevista con Ovación, el suplemento deportivo del diario La Capital de Rosario. A continuación, las frases más destacadas:

– “Ya pasó la bronca. De todo se aprende. Porque aunque lo cuenten como quieran, yo estaba afuera de la Selección desde antes de que estos dirigentes asumieran. Como así ya estaba mi reemplazante. Si no me sacaron antes fue porque le ganamos a Chile. Si no, me echaban antes”.

– “A Tapia le dije de frente, cuando hablamos sin intermediarios, que se habían equivocado en querer desgastarme a través de los rumores, porque era evidente que no me conocían. Por eso le di la ocasión de que me conociera, le fui franco y sin dobleces y le dije que en vez de intentar esmerilarme se hubiesen ahorrado mucho tiempo si venían y me decían que no me querían más desde el primer día, entonces les hubiera agradecido, les habría dado la mano y me iba a mi casa”.

– “Tapia me dijo que querían cambiar de rumbo y que lo habían estado analizando y que por eso tomó la decisión. Pero cuando comenzamos a hablar de lo futbolístico no me dijo nada porque no tienen idea de lo futbolístico. Son sindicalistas. No lo digo en forma peyorativa, pero es la verdad”.

– “Con Tinelli sí hablábamos de fútbol porque entiende, conversábamos de lo que debíamos planificar para cambiar. Pero Tapia no me dio ningún argumento futbolístico. No había demasiada lógica en sus palabras. Lo que sí me dijo es que la decisión la tomó él. Cosa que tampoco es tan así.

– “La decisión la tomó Angelici. También hay un par más ahí adentro que tienen estas formas. Fueron tan desprolijos que dejaron marcas por todos lados, como así mi sucesor. Innecesario totalmente, porque con venir y decírmelo era suficiente. Pero no, se dijeron tantas barbaridades a través del periodismo que lo único que hicieron fue devaluar aún más al fútbol argentino”.

– “Organizaron esa conferencia de prensa que fue una payasada porque ni siquiera dejaron preguntar. Fui porque Tapia ya la había convocado y Tinelli me dijo ‘ vení, hacemos esto y nos vamos’. Y fue literal. Nos fuimos los dos”.

“La amargura fue porque dirigir en un Mundial era lo único que me faltaba como profesional. Era lo que completaba mi carrera. Y estaba convencido de que lograríamos algo importante. Dejé San Pablo para venir a la Selección y no fue por dinero, porque allá ganaba más”.

“Lo de Sampaoli no me molesta, me divierte. Me divierte más que lo niegue. Porque en una de las conferencias recientes lo negó diciendo que había un técnico trabajando, cuando yo sabía que hacía varios meses venía hablando con determinados dirigentes y allegados. Bueno, el Bichi Borghi contó públicamente su experiencia en Chile. No me parece lógico ni ético, pero la ética en el fútbol pierde siempre”.

“En el fútbol es muy común que los jugadores vayan midiendo a un entrenador nuevo, por eso al principio todo es un proceso de conocimiento y ese proceso pasa de un trato formal a otro de mayor confianza. Con los muchachos de la Selección yo estaba en un trato muy bueno, pese a que no tuvimos tiempo de trabajo, porque llegaban, jugaban y se iban. Y para corroborarlo cuando estos dirigentes me comunicaron la decisión mantuve un contacto con todos los jugadores, a algunos los llamé, otros me llamaron y con el resto nos escribimos. La relación nunca tuvo problemas. No tengo nada que reprocharles”.

“De los ocho partidos, en cuatro no lo tuvimos a Messi y no es un detalle menor, si no miren de lo que fue capaz de hacer este domingo ante Real Madrid. Y tampoco tuvimos la chance de disputar partidos amistosos, como sí existieron en los procesos anteriores y como sí ahora tendrá Sampaoli”.

“Es mentira que es un grupo de amigos que hace y deshace, como dicen. Jamás un jugador vino a hablar para que no citemos a tal o cual. En el caso de Mauro Icardi fui claro siempre y se lo dije a él, y la verdad es que le agradezco que haya tenido la gentileza de decir que él sabía que lo iba a convocar en cualquier momento. Hay una creencia de que Messi arma el equipo y elige al entrenador, pero no es cierto”.