Afiliados de la OSEP; entre la administración caótica y los prestadores sin ética

No es para nado grato ser afiliado a la OSEP. No hacen faltan encuestas ni muchas métricas para saber que la experiencia de usuario es sumamente negativa. No tienen opción de elegir. Los servicios son malos, ineficientes y caros. Y encima quedan como rehenes en medio de una disputa entre los administradores caóticos de sus aportes y los prestadores sin ética.

Como el enigma del huevo y la gallina, es difícil saber cuál es la causa y cual la consecuencia, en este estado de descontrol y caos que envuelve a la OSEP y termina padeciendo el afiliado. Pero todas concomitantes en la crítica situación financiera y la pésima prestación que brinda.

La administración económica de la OSEP es caótica y llevó a la institución a una situación crítica. Reconocido por el propio director, Julio Cabur, la OSEP termina todos los meses con 30 millones de pesos de déficit. Tiene problemas de solvencia para cumplir los compromisos de pago con los prestadores. Y no cumple con las prestaciones por las que aportan sus afiliados. En resumidas cuentas, no quiebra solo porque es un organismo público. Que si se estuviera hablando de una empresa privada, no cabría otro final.

La administración financiera de la OSEP es difícil de defender, y solo con el silencio que decidió hacer el gobierno se puede disimular. Según el director de la obra social durante el gobierno del FCyS, Arturo Aguirre, al finalizar su gestión había unos 22 millones de pesos en las cuentas del organismo, mientras que al día de hoy, los millones son de deudas. Claro que esto no significa que la prestación en aquellos años fuera buena, porque las falencias ya son históricas. Pero al menos lo situación económica no era crítica. Cabe recordar que en el medio de las gestiones de Aguirre y Cabur estuvo la de Julio Prieto y el escándalo por el circuito de venta de órdenes truchas. Para cuando Cabur se hizo cargo de la entidad, reconoció un déficit de unos 11 millones de pesos, que según explicó, en parte estaban relacionados con la venta de órdenes apócrifas. Pero la situación no dejó de empeorar. No se consigue con una simple pesquisa trazar el camino administrativo que llevó a la OSEP a la actual situación, pero el resultado de crisis es innegable. Todos los meses se terminan debiendo 30 millones de pesos.

Del otro lado están los prestadores; colegios profesionales y facultativos. Que a lo largo de estos años demostraron bastante insensibilidad y oportunismo en las negociaciones con las OSEP y el trato con sus afiliados. No está en discusión el arduo y larguísimo recorrido académico que tienen que andar los médicos llegar a ser profesionales. Tampoco se niega la complejidad y responsabilidad que asumen en la atención de un paciente. Y que por ambas cuestiones merecen una buena retribución económica por su trabajo. Pero no a como dé. Por lo que la exigencia del pago de un plus a un paciente que necesita atención médica o está urgido de una intervención quirúrgica, es como mínimo antiético, y hasta ilegal.

Es legitimó que cada uno ponga a su trabajo el precio que le parezca justo. Pero en un país donde tantas profesiones, algunas que exigen larga formación académica, están precarizadas y mal pagadas, la situación de los médicos no es tan mala como para que justifique ese acto de deslealtad en la relación asimétrica de poder que tienen con el paciente. No hay entre los prestadores de la OSEP médicos con hambre ni que pasen necesidades. Solo hay médicos que creen que merecen ganar más y se lo cobran de donde sea. Aprovechando lo imprescindible de sus servicios y la cautividad de los afiliados de OSEP, que no tiene más opciones que pagar o padecer.

En el medio de la pésima administración y los médicos sin ética, están los pacientes. Cautivos de un sistema que los obliga a permanecer. Y recibiendo servicios de pésima calidad y caros. Si no fuera por la imposibilidad de optar, muchos de los empleados públicos ya habrían elegido otro servicio de salud. No solo porque los servicios son en muchos casos mejores, sino porque hasta cuestan menos. Aun cuando los prestadores ganan dinero con ello. Pero no pueden mas que resignarse, a larguísimas colas, a sistemas obsoletos y colapsados, a prestaciones limitadas y que se interrumpen y a los abusos de los médicos. Un verdadero padecimiento.