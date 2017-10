Corpacci inauguró una serie de obras en Aconquija

La Gobernadora Lucía Corpacci culminó una jornada muy especial con los vecinos de Aconquija, en el departamento Andalgalá, con quienes compartió la inaugración de una serie de obras de alto impacto para la calidad de vida de la comunidad.

Obras en Aconquija

Las inauguraciones incluyeron una posta sanitaria, las instalaciones de un cajero automático del Banco Nación, próximo a ser habilitado; 1,3 kilómetros de alumbrado público y espacios recreativos (plazoletas y plazas con juegos y gimnasios) en diferentes barrios, paseos bautizados Condor Huasi, Octavio Gutiérrez, Martha Forte y Puertas del Sol, para los sectores Condor Huasi, La Alumbrera, Charquiadero y Altos Las Juntas, respectivamente. Todos los paseos se hicieron a través del programa “Mi barrio, mi plaza”, que cambia la fisonomía de las más bellas localidades del distrito. Además, hizo entrega de mobiliario y equipamiento para el Jardín de Infantes.

Anuncios

Además,Corpacci anunció importantes obras como la construcción del Centro Cívico en el ex minihospital, un nuevo edificio para la Escuela de El Alamito, y más kilómetros de asfaltado, todos trabajos que serán incluidos en el Presupuesto 2018.

“Se tienen que sentir orgullosos de todo lo que van logrando, porque todo lo que hace Cristian como intendente con su equipo de Gobierno, lo hace porque ustedes ayudan”, señaló la jefa de Estado, quien valoró todos estos avances porque “en los tiempos que corren no es fácil inaugurar obras: si en los hogares están ajustados, créanme que los recursos provinciales y de los gobiernos municipales también están ajustados”.

“Todo eso hace a que una comunidad se vaya desarrollando, que vaya progresando”, dijo Lucía para poner como ejemplo en cajero automático, que ofrecerá un nuevo servicio a los turistas y fundamentalmente evitará que la gente de Aconquija tenga que trasladarse a otros lugares para retirar su dinero.

“A mí no me gusta prometer si no tengo la plena certeza de que voy a cumplir, y así que como les dije que voy a hacer la Escuela del Alamito, vamos a empezar un nuevo tramo de asfalto desde Las Estancias hacia Aconquija. Ya estamos estudiando con Vialidad Provincial y comenzar esa obra es un compromiso”, añadió.