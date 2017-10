Argentinos amargó en el final a Racing, que no levanta cabeza

Los números no mienten: son cuatro los partidos sin ganar y sin convertir. Racing no encuentra el rumbo y por eso no fue sorpresa que haya perdido 2 a 0 ante un Argentinos que no había ganado en su regreso a Primera.

Juega mal este Racing y el entrenador Diego Cocca está preocupado. Ayer probó con otro esquema y el nivel del equipo volvió a ser pobre. Con actitud y muy poquito más, los de La Paternal lograron desnudar a este Racing de vuelo bajo y al cual le cuesta demasiado hacerse protagonista de cada partido que juega.

Metió tanto Argentinos que sorprendió hasta a sus propios hinchas. A la idea de juego ofensivo (4-3-3 desde la época de Gabriel Heinze) le sumó actitud extrema e intensidad para recuperar el balón. Así, los comandados por Alfredo Berti fueron agresivos y verticales, aunque las revoluciones pudieron más que las ideas y por momentos el Bicho no tuvo claridad en los metros finales.

Síntesis del partido

En la primera etapa Alexis Mac Allister demostró que es un jugador interesante para manejar la pelota, para rematar desde afuera y para moverse a espaldas de los volantes centrales. Pero en el local no hubo quién se animara a filtrar el pase y el hijo del Colorado se pasó más tiempo lamentándose que con la redonda en sus pies.

Así y todo, Argentinos generó las más claras. En la mejor, Chila Gómez le tapó un mano a mano a Nicolás González, quien había arrancado la jugada en fuera de juego.

Del otro lado, Racing le contó a todos que vive momentos de incertidumbre. Le cuesta jugar bien e imponerse ante los rivales, pero eso no es lo más grave: todavía anda buscando una identidad, pese a que tiene en el banco a un entrenador que lleva nueve meses.

Aquí un alto: en estas páginas se ha puesto el foco en el entrenador y en su idea de jugar con 5 defensores bien definidos. Pero ahora no hay reproches para el DT, quien puso en la cancha un esquema más audaz, con volantes ofensivos que, se asumía, serían más verticales a la hora de pensar en el arco rival.

Pero los jugadores están bajos, como desconectados, y por eso la Academia recién pateó al arco a los 37 minutos del primer tiempo, con un disparo débil de Zaracho (entró por la lesión de Diego González). Licha López, la bandera de este plantel que asume los malos rendimientos colectivos en público, rezongó más de lo que jugó.

Y eso se sintió en la estructura de un equipo que lo necesita en plenitud. Pinceladas de Mansilla y alguna trepada de Soto. Sólo eso tuvo Racing. Demasiado poco para un equipo grande que pretende ser protagonista en esta Superliga y que necesita cambiar para los juegos decisivos en el plano internacional. Hay algo claro: Cocca no les encarga a sus dirigidos que no pateen al arco ni que se dejen prepotear por los rivales. Racing, esquema al margen, no arranca desde el espíritu.

Berti oxigenó el mediocampo del local y la incorporación de Pisculichi le dio otro impulso. Decisión, eso que le falta a Racing, es lo que tuvo Argentinos en el tramo final. Y lo logró con justicia. Quiroga empujó al gol un delicioso pase de Romero y Piscu puso el 2 a 0 final con la ayuda de Gómez (puso solo un hombre en la barrera), a quien la pelota le picó con traición.