Castillo cuestionó la designación de Contreras como Juez Federal y Macedo les replicó con dureza

La aprobación en el Senado de la Nación del pliego de Miguel Ángel Contreras para su designación como Juez Federal en Catamarca, generó reacciones, críticas y un fuerte intercambio entre funcionarios del oficialismo y la oposición provincial. El senador Castillo y el Ministro de la Corte Cáceres criticaron a Contreras. Desde el gobierno, Macedo les replicó sin filtros.

Días atrás, la Cámara de Senadores de la Nación aprobó los pliegos para designar como titular de la Justicia Federal en Catamarca a Miguel Ángel Contrera, cargo que desde hace una década subrogaba Ricardo Moreno.

Entre las reacciones de aprobación o en contra de la designación se cuentan las del senador nacional Oscar Castillo y el ministro de la Corte de Justicia de Catamarca, José Cáceres, quienes criticaron la elección. Castillo sostuvo que en la provincia durante años la justicia electoral se “usó desde el punto de vista político” y señaló con suspicacia la demora en la designación del nuevo magistrado a través de los procedimientos previstos en la Constitución Nacional. El ministro de la José Cáceres también cuestionó al nuevo Juez Federal.

La contra ofensiva del oficialismo la asumió el secretario General de la Gobernación, Edgardo Macedo. El funcionario del peronismo aseguró que las críticas del senador Castillo y el ministro Cáceres a Contreras “son producto de la molestia porque su candidato a ocupar el Juzgado Federal finalmente no fue elegido”

“Pretende descalificar al Contreras porque su candidato era Víctor Manuel Monti, que también integraba la terna conformada para la designación del Juez Federal de Catamarca”, aseguró Macedo, al tiempo que explicó que hay pruebas que demuestran ese favoritismo de Cáceres por el ex Fiscal Federal.

En ese orden, indicó que existen constancias en el expediente del concurso para designar el Juez Federal de Catamarca, de que Cáceres, junto a Amelia Sesto de Leiva como ministros de la Corte y el Procurador Enrique Lilljedahl, destacaron las cualidades personales y profesionales de su candidato, aconsejando su designación Víctor Monti. Cabe recordar que aquella terna de candidatos estaba integrada por Amalina Silvia Assaf, Monti en segundo término y Ramiro Simón Padrós.

“Esto evidentemente significaba el aval y la voluntad de los miembros de la Corte de que el Dr. Monti sea el Juez Federal de Catamarca pese a que a sobre éste había una serie de objeciones, fundamentalmente porque había sido designado en su momento como juez en lo Civil durante la última Dictadura”, afirmó Edgardo Macedo.

A su vez, lamentó las declaraciones de Cáceres pretendiendo descalificar a Contreras, quien cuenta con una gran carrera jurídica, fue elegido por sus propios pares como Presidente de la Asociación de Magistrados, institución que representa a todos los magistrados de la provincia, y sus pliegos fueron aprobados por el Senado de la Nación en forma unánime.

En cuanto a las manifestaciones del senador Castillo, Macedo señaló que “fue el principal escollo para que en todos estos años no se haya designado el Juez Federal en Catamarca”. “Cuando se efectuó el Concurso N° 74 y quedaron ternados Assaf, Monti y Padrós, en su condición de senador nacional utilizó todos los ardides posibles para evitar de que tuviera continuidad el proceso”.

“Y hoy, como el proceso de designación del Juez Electoral avanzó, Castillo pretende arrogarse la autoría de la designación del Contreras, buscando un rédito personal y político adjudicándose méritos ajenos, cuando en su fuero íntimo el Juez Federal de Catamarca para él tenía que ser Monti, quien fue designado juez durante la Dictadura, luego designado por el FCyS, a continuación Fiscal General por gestión de ellos”, añadió Macedo.

Macedo señaló al senador Castillo y a su padre, el ex gobernador Arnoldo Castillo, de “construir la justicia utilizando una metodología propia de una dictadura”. “El ex gobernador Arnoldo Castillo, a través de un decreto, removió jueces que gozaban de la estabilidad que les otorgaba la Constitución Provincial, quienes fueron desplazados porque no respondían políticamente al FCyS que acababa de asumir el poder en la provincia y seguidamente procedieron con la designación de jueces”, reprochó Macedo.