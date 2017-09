Corpacci llamó a la dirigencia política a trabajar juntos por Catamarca

La Gobernadora Lucía Corpacci renovó su llamado a la drigencia política para trabajar juntos en beneficio de los catamarqueños, con un fuerte mensaje ofrecido durante su visita al departamento El Alto.

“Hay trabajos que hace la Provincia, otros los intendentes, y la gente no tiene por qué saber cuál tarea es responsabilidad de cada uno: nos ve a todos como ‘el Gobierno’. Y en realidad tenemos que trabajar así, todos juntos tratando de resolver los problemas de la gente. Ahora hay una cuestión electoral, y eso son solo circunstancias: antes, durante y después de las elecciones, la prioridad es el pueblo, porque seamos del partido político que seamos, nos votaron para solucionar los problemas de todos ustedes”, aseguró la jefa de Estado.

Palabras de la gobernadora en El Alto

“Para mí es grato venir y visitar estas obras que con mucho esfuerzo estamos trabajando, con fondos provinciales, para tratar de ir recuperando, poco a poco; porque no se puede todo y la verdad que tenemos una situación de dificultad económica, pero venimos trabajando en toda la provincia reparando los centros asistenciales: el año pasado tomamos la decisión de invertir 50 millones de pesos, solamente para reparación de centros asistenciales de la provincia.

En los primeros cuatro años de Gobierno compramos más de 30 ambulancias y el año pasado compramos otras 24, y la verdad que nunca se compraron tantas ambulancias para la provincia en una gestión de gobierno.

Lo mismo pasa con los medicamentos. Yo voy muchas veces sin avisar, reviso la farmacia y los medicamentos están, si en algún lugar me dicen que faltan… algo pasa en el medio y lo tenemos que solucionar entre todos. Desde que está el doctor Figueroa Castellanos las compras de medicamentos se licitan, programadas y ordenadas, y compramos para toda la provincia, para garantizar que no nos falten medicamentos en todo el año. Puede ser que un área programática no le haya llegado una jeringa que tenía que llegar el día anterior y llegue mañana, pero tienen que ser cosas puntuales. Si eso es cotidiano no se queden callados, porque no tiene que suceder. El Estado pone los recursos para que la salud esté -no digo excelente, porque nos falta mucho- pero sí mejor cada día. Y hemos hecho un esfuerzo enorme nombrando profesionales de la salud, porque nuestra convicción es trabajar para que el interior también tenga derecho a tener salud; e invertimos fondos de todos los catamarqueños en reparar hospitales, comprar equipos y medicamentos para que eso suceda.

Les quiero contar que en el jardín de infantes que se empezó con fondos nacionales en 2010, hubo problemas con la empresa, pero hace alrededor de 30 días se reactivó y dentro de poco lo van a poder disfrutar.

También avanzaremos con la energía, con las líneas de media y baja tensión con fondos provinciales, y la idea es ir extendiendo los servicios a toda la provincia. La calidad del servicio de energía ha mejorado muchísimo, no voy a decir que está resuelto porque nos faltan localidades, pero vamos a seguir trabajando”.