¡Cómo tartamudeó Marita!

Décadas tuvieron que pasar con Marita Colombo en la función pública, para que hoy quedara indefensa y sin palabras. Convertida en los últimos años casi en una Lilita Carrió de Catamarca, acostumbrada a acusar y denunciar a todo el mundo en su rol de abonada a los micrófonos y grabadores, se embaló señalando a todos con el dedo… pero un día se le cayó la estantería. Y ese día fue hoy.

El tema es así: Marita Colombo viene tirando munición gruesa por todos lados, y según parece con mucha razón, por el escándalo de YMAD, donde se investigan oscuros negociados que según analiza la Justicia incluirían cientos y cientos de klos de oro catamarqueño vendido a empresas fantasmas para beneficio del extitular de la empresa tripartita, Manuel Benítez, y su séquito de colaboradores.

Vínculos con Báez, números escandalosos y allanamientos donde aparecieron millones de pesos, dólares y oro, desataron un escándalo nacional.

La ultracastillosta Marita se subió a caballo de esa causa para pedir explicaciones a medio mundo, y hoy amaneció con una increíble sorpresa: cuando dejó YMAD, Benítez pasó a cobrar un sueldito superior a los 60.000 pesos mensuales como asesor de un legislador nacional. ¿Quién ese legislador? Oscar Aníbal Castillo, ¡sí, el jefe de Marita!

La noticia que hizo pública hoy El Esquiu.com cayó como un baldazo de agua helada en la espalda de la legisladora, que como nunca tartamudeó en los medios tratando de dar explicaciones que no encontró. Y la pobre terminó, insólitamente, ¡defendiendo a Manuel Benítez!

Primero dijo que no sabía nada de la designación, después que habría que preguntarle a Oscar y no a ella, y como cada vez quedaba más acorralda, alterada y balbuceando, dijo que no se había probado nada en la causa contra Benítez.

Una cosa de locos. Y un giro en la trama que da para alquilar balcones. ¿Marita sabía o no sabía del “romance” entre Castillo y Benítez? ¿Por qué acusaba tanto a alguien tan tan tan cercano a su jefe? ¿Qué rol juega Castillo en la causa? ¿Por qué Castillo le dio amparo a Benítez mientras su “empleada” lo denunciaba?

Castillo le dio una manito al Bombón Mercado para ganar en 2011… ¿viene de ahí su amistad con “il capo” de YMAD?