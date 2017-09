¿En el Concejo Deliberante de la Capital están de joda?

Muy raro lo que está pasando en el Concejo Deliberante de la Capital, donde parece que los concejales están participando de una joda para Tinelli.

Hay un escándalo de aquellos por lo sucedido con el Expediente 3480-Z-17, un proyecto de ordenanza iniciado por el concejal Daniel Gustavo Zelaya, que proponía desafectar de dominio público municipal y afectar al dominio privado la fracción de terreno identificada mediante matrícula catastral Nº 07-21-30-3887 y transferir en carácter de donación a las señoras Dávila Yohana Alejandra y… Barrionuevo Laura Liliana.

Sí, metieron en el proyecto una propuesta para que el Concejo Deliberante resolviera donarle un terreno a una concejal, una payasada total, que en primer lugar dejó muy mal parada a Liliana Barrionuevo.

La hermana de Luis enfureció como nunca, y ni se le pasó por la cabeza que se haya tratado de un error. Está convencida, y lo dijo a los cuatro vientos, de que fue algo armado a propósito para hacerla quedar mal, y que la gente diga “mirá, qué caradura, se hace regalar un terreno en el Alcira Sur”.

El proyecto era real, existía y seguía su curso en el recinto legislativo comunal, con un detalle: los terrenos no eran para Yohana Alejandra Dávila y Liliana Barrionuevo, sino para “Yohana Alejandra Dávila y Carina Verónica Ocampo”.

En algún lugar del camino del expediente, algún pícaro gracioso cambió los nombres. Y por cierto sorprende, porque es lo lindo de Catamarca, uno cree que ya lo vio todo y siempre sale algo que sorprende.

Vimos corrupción de todas las formas posibles, vimos ineptitud, arreglos, acomodos… pero esto sorprende porque no se explica que alguien haya hecho estupidez semejante.

El tema es que esta maniobra tan tonta y torpe no sirve n para hacer daño. No había forma de que lo aprobaran, porque una de las manos que tenía que levantarse era la de la propia Liliana, o alguien más se iba a dar cuenta. Si los ideólogos quisieron escracharla haciendo ver que la ex candidata a gobernadora se regalaba un terreno le salió pésimo.

No se entiende si quisieron hacer un chiste, una chicana o qué hicieron, y menos cómo lo hicieron, porque para esta jodita alteraron un instrumento público, y eso se llama delito.

¿Un operativo mediático?

Liliana no duda y apunta al presidente del Concejo Deliberante de la Capital, Juan Cruz Miranda y al secretario parlamentario, Sebastián Espilocín. Obviamente ellos lo niegan.

“Fue un operativo político y mediático de las autoridades del CD para descalificarme con tremenda mala intención”, jura Barrionuevo, que ya encamina las denuncias.

Como la cosa se hizo pública y se les fue de las manos a todos, el mandamás municipal Raúl Jalil armó una reunión para saber cómo venía la mano. Junto en su despacho a Miranda, Espilocín y Zelaya, se sacaron una fotito y mandaron un parte con el título pretendidamente tranquilizador de “Aclaración sobre la supuesta donación de un terreno a la concejal Liliana Barrionuevo”.

Pretencioso porque el parte no aclara nada, sólo dice que retiraron el proyecto. Quién lo alteró, cómo lo cambiaron y para qué… no, eso no se aclaró nunca.

Un papelón que debería tener consecuencias, aunque generalmente en nuestra amada Catamarca con los pícaros y sus picardías nunca pasa nada.

La Visión del Catucho