Tomassi criticó al Gobierno Nacional por los recortes de recursos para Catamarca en el Presupuesto 2018

La distancia política que separa desde hace algunos meses al diputado nacional Néstor Tomassi con la gobernadora Corpacci no impidió que el legislador coincidiera en las valoraciones de políticas de Nación. Puntualmente criticó los recortes de recursos para Catamarca en el Presupuesto 2018. Dijo que el Plan Belgrano es un “plan fantasma”.

El diputado nacional por Catamarca, Néstor Tomassi, actualmente en el Bloque Justicialista coincidió con el reclamo que realizó la gobernadora Lucía Corpacci con respecto a la distribución de los fondos por parte de Nación.

Tras el envío al Congreso del proyecto de Ley de Presupuesto 2018, varios legisladores y dirigentes de la oposición, entre ellos la gobernadora Corpacci, elevó quejas públicas por el recorte de recursos para Catamarca.

En esta línea, Tomassi sostuvo que el recorte en el presupuesto no es solo para viviendas. “Hay obras que no están contempladas y hay otro sinnúmero de recortes. La verdad es doloroso cómo se sigue discriminando a las provincias. Este gobierno prioriza cuestiones que podrían ser hasta frívolas sobre cuestiones que son importantes para las sociedades del interior del país”, sostuvo el legislador.

Tomassi aseguró que “en la estructura misma del presupuesto” esta demostrado “cuál es la línea de pensamiento que tiene este Gobierno”

“Piensa en las principales provincias y deja de lado y lesiona los intereses de diferentes regiones del país, como es el Noroeste”, protestó el diputado catamarqueño.

Otro de los puntos que atacó abiertamente fue el Plan Belgrano: “Espero que el Plan Belgrano no siga siendo una expresión de deseo. La verdad es que en nuestra provincia el Plan Belgrano no existe, no ha existido; ha sido un verso gigantesco”.

Tomassi sentenció que, para las provincias del NOA, el Plan Belgrano fue “un engaña pichanga” y lo llamó “plan fantasma”.