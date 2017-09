Siguen las reacciones por el programa de C5N: Barros responsabilizó a Cambiemos por la pobreza y el desempleo de Catamarca

El informe del programa P24 emitido por C5N sobre la pobreza de Catamarca, y sus posteriores réplicas de dirigentes del FCyS – Cambiemos siguen generando reacciones de referentes del oficialismo. El diputado provincial del FJPV, Augusto Barros, acusó a Cambiemos de ser responsables de la situación económica de la provincia.

El diputado provincial Augusto Barros, del bloque del FJPV, replicó las críticas de los funcionarios de la oposición Mariano Manzi y Simón Hernández, quienes cuestionaron las políticas del gobierno provincial tras la emisión del programa P24 en la señal C5N.

Barros invirtió los argumentos y acusó al gobierno nacional de Cambiemos por el impacto de la apertura de las importaciones, acompañada por una caída del consumo. Según el legislador, esto afectó gravemente a la industria, con la consecuente pérdida de empleos en Catamarca y todo el país.

Según Barros, la responsabilidad de dicha realidad es del Gobierno nacional, el cual determina la política económica de la Argentina, diagnóstico que también hicieron los sindicatos de las actividades productivas más afectadas.

En contrapartida, Barros aseguró que el gobierno de Catamarca realiza esfuerzos para promover y sostener el sector industrial en Catamarca, al igual que las actividades agrícolas, ganaderas, el turismo y la minería.

“La gran diferencia que tenemos con el Frente Cívico es que nosotros conocemos la realidad, no la escondemos y trabajamos para variar esa realidad. No decimos que está todo bien, pero tampoco está todo mal”, contra atacó al delegado de la Gerencia de Empleo de Catamarca, Mariano Manzi, y al diputado y candidato a concejal por la Capital por el FCyS-Cambiemos, Simón Hernandez.

“El crecimiento sostenido de la pobreza que se dio en los dos últimos años es producto de las políticas que se resolvieron llevar adelante desde Nación”, aseguró, al tiempo que cuestionó que en la situación que se vive en todo el país Casa Rosada decidiera concentrar importantes recursos solo en Buenos Aires o Capital Federal.

El legislador, que además oficia de apoderado del FJPV en el proceso de las elecciones legislativas, aseguró que “en el desarrollo de salud, viviendas, seguridad y tantas otras áreas se pueden ver efectivamente los fondos que recibió la provincia, y pese a los recortes se sigue gestionando y trabajando”.

No obstante, “si se produce una inflación de tal manera de que lo que antes alcanzaba para determinadas cosas, ahora alcanza para la mitad o menos de eso, obviamente que crecerá la pobreza. Pero se sigue trabajando porque es la inclusión y el desarrollo social lo que sigue siendo la marca distintiva de este Gobierno”, valoró.

En ese sentido, el legislador provincial resaltó los resultados del Gobierno que conduce Lucía Corpacci en estos casi seis años que lleva de gestión, donde a pesar de las restricciones financieras encaró “miles de viviendas sociales, la mejora en la calidad de los servicios públicos, en particular en materia de energía eléctrica, la Residencia Universitaria Provincial ‘Abuelas de Plaza de Mayo’, las 34 escuelas rurales para que todos los niños puedan seguir estudiando y no sufran desarraigo, mientras durante la gestión del FCyS no se hizo ni una sola. Es decir, no tuvieron una visión educativa para los catamarqueños del interior”.

Además, pidió a Manzi y Hernández que revisen las viviendas entregadas por el Frente Cívico y Social y vean sobre cuántas hay actualmente denuncias por problemas de distinta naturaleza, en particular de calidad de la construcción. “Y ni hablar de que en estos seis años se resolvieron el doble de las soluciones habitacionales que hizo el FCyS de 2003 a 2011”, añadió.

En el mismo sentido, hizo hincapié en lo que significaron para los vecinos de cinco barrios de la ciudad Capital las obras en la Ribera del Valle, con todo un sistema de urbanización, abertura de calles que antes no había, iluminación, sistema cloacal.

Por ello, Augusto Barros aseguró que el próximo 22 de octubre la población catamarqueña se pronunciará con su voto desmintiendo tanto a la oposición como a medios de comunicación que realizan informes que poco tienen que ver con la realidad, “al punto que el programa parecía tener una dirección o intención determinada”.