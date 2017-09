El gobierno entregó viviendas a las familias damnificadas en Valle Viejo por el temporal del último verano

Familias del departamento Valle Viejo cuyas casa fueron afectadas por las inundaciones que castigaron la provincia en el verano de este año recibieron hoy sus nuevas viviendas. En un acto que contó con la presencia de la gobernadora se les entregó sus nuevas casas construidas en Sumalao.

Las fuertes lluvias, inundaciones y crecidas de ríos producidas en Catamarca a fines de marzo dejó sin sus casas a 29 familias del departamento Valle Viejo. Hoy, todos los damnificados recibieron sus nuevas viviendas construidas por provincia en Sumalao.

Las unidades habitacionales fueron construidas por la Secretaría de la Vivienda en el marco de un convenio con empresas constructoras a un valor inferior al que se maneja actualmente en el mercado.

Palabras del Secretario de la Vivienda

“Estas viviendas no tienen costo por ellos. Es decir se reubicarán y no tendrán que pagar nada porque fueron hechas por un convenio de solidaridad por ser un caso particular, como son los problemas climáticos que tuvo la Provincia los primeros meses del año”, remarcó Fidel Sáenz Secretario de la Vivienda.

El funcionario explicó también que las viviendas “son amplias y dignas para esta gente que vivía ya con problemas habitacionales, sobre todo los pobladores colindantes con el río Santa Cruz, que estaban en precarias viviendas y en zonas inundables”.

El 29 de marzo la provincia sufrió la crecida de ríos que perjudicaron a muchas familias del departamento Valle Viejo, y en solo seis meses el Gobierno de la Provincia llegó con una solución concreta a través de viviendas dignas ubicadas en Sumalao. Se trata de 29 familias, entre las cuales la mayoría fueron re ubicadas y otras, que contaban con terrenos en El Portezuelo, pudieron construir sus viviendas en el mismo lugar.