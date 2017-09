Boca expuso su jerarquía y goleó a Vélez para seguir en la cima de la Superliga

Boca juega con tranquilidad. Y gana fácil. Esta tarde, en Liniers, no tuvo problemas para hacerle cuatro goles a un Vélez que en tres fechas no había recibido ninguno. Con un Darío Benedetto intratable, que convirtió dos -uno de taco-, el equipo de Guillermo Barros Schelotto lidera con 12 puntos y 12 goles a favor la Superliga.

Boca lo hace todo fácil. No se enreda. No se complica. Resiste la presión de Vélez, le da la pelota. Pero, así como se arriesga a eso, también acelera y cuando lo hace es letal. Así lo demostró en el primer gol.

Síntesis

A los 14 minutos, el equipo de Omar De Felippe atacaba. Pero falló un pase y la contra de Boca fue una obra maestra. Comandada por Frank Fabra, que luego se apoyó en Cristian Pavón, fue definida por Darío Benedetto. El delantero se metió entre los defensores y solo tuvo que empujar la pelota para romper el cero en el estadio José Amalfitani.

De esa forma, se le terminó al Vélez de De Felippe una racha. Hasta esta fecha, con todos chicos de sus Inferiores como base, era el único de los 28 equipos de la Superliga que no había recibido goles.

Más allá del gol de Benedetto, que fue observado por Jorge Sampaoli en uno de los palcos del Amalfitani, el partido careció de jugadas en ataque. Alan Aguerre y Agustín Rossi casi no aparecieron en el juego, que se friccionó mucho en la mitad de la cancha. El que más lastimado salió fue Vélez, que terminó con sus centrales, Amor y Giannetti, amonestados y condicionados de cara a la segunda etapa.

A espaldas de Giannetti, justamente, llegó el segundo gol. A los 6 minutos, Pavón desbordó por derecha y mandó el centro para Benedetto. La pelota se le había pasado al 9 de Boca, que entonces sacó a relucir su técnica y de taco conquistó el 2-0.

De Felippe no sabía cómo hacer para que su mediocampo controlara la pelota. Los ingresos de Alvarenga y Domínguez (por Pérez Acuña y Desábato) no le daban resultados y un nuevo error de control en la mitad de la cancha desembocó en el tercer gol.

A los 17 minutos, apareció el dominio de Gago, Benedetto se soltó y mandó el centro al segundo palo, por donde llegaba Cardona. Pero antes del colombiano apareció Domínguez para tocar la pelota y metérsela a Aguerre.

Con un 0-3 y sin ideas para llegar al arco de Rossi, el DT de Vélez apostó por Bergessio, pero el ex San Lorenzo no pudo contar ni con una situación de gol y la ilusión remota de convertir se desvaneció. Y, como si no fuera suficiente, a los 40 minutos Fabra fue a buscar su gol y lo encontró. Tras la pared con Bouzat, el lateral liquidó la historia y elevó a 12 los goles de Boca, lo que lo hace el más goleador del inicio del torneo.

Si bien Boca goleó y estiró a cuatro sus victorias en el torneo que lidera con puntaje ideal, Benedetto no pudo completar su gran noche dentro de la cancha. A los 25 minutos, salió con una molestia en su tobillo, que igualmente no le impediría estar entre los citados de Sampaoli, que espera que el Pipa sea su llave del gol en la Selección.

Mientras tanto, Boca esperará con el mejor ánimo el partido del próximo miércoles ante Rosario Central por la Copa Argentina. Mientras que Vélez, de gran arranque en el torneo, intentará recuperarse el próximo fin de semana ante Independiente, en una difícil visita a Avellaneda.