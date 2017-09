Conciliación obligatoria para la choferes de la empresa GM

Debido a las consecuencias que causó el paro de la empresa GM a los usuarios del servicio, la Dirección de Inspección Laboral decidió dictar la conciliación obligatoria para que el servicio vuelva a la normalidad.

Armando Carrizo, secretario general de la Unión de Tranviarios Automotor, señaló:“Los trabajadores se cansaron de no tener solución y decidieron el paro, pero hemos acatado la conciliación y seguiremos en la reunión del 26 la negociación. Hay choferes que cobran hasta 3 mil pesos menos de lo que les corresponde”.

El reclamo

El reclamo obedece a la falta de cumplimiento del Convenio Colectivo de Trabajo, ya que aseguran que perciben un salario por debajo de lo que establece la ley.

Además comentó que “la Libreta de Trabajo la entregaron a algunos y hay 140 que no la tienen y los trabajadores no pueden cobrar ni horas extras. La empresa pone intermediarios pero no podemos avanzar, por eso es que se resolvió convocar a medidas de fuerza” dijo el gremialista.