La Justicia desvinculó a Mauricio Macri de los Panamá Papers

El juez civil Andrés Guillermo Fraga desvinculó a Mauricio Macri de las dos firmas off shore a las que había aparecido ligado tras la desclasificación masiva de documentos del estudio panameño de abogados Mosack Fonseca conocida como Panamá Papers.

Dice el juez: “Mauricio Macri no fue socio ni accionista de la firma Fleg Trading Ltd (radicada en Bahamas); que solo aceptó el cargo de director de Fleg Trading Ltd, para el que fue designado Mauricio Macri, al solo y único efecto de designar a un reemplazante y renunciar; que no participó en las decisiones empresarias ni en negocio alguno de Fleg Trading Ltd, ni fue titular o cotitular de ninguna cuenta corriente bancaria en el país o en el exterior de dicha sociedad, que no percibió honorarios como director ni ninguna otra retribución de Fleg Trading Ltd”.

Resolución del Juez

La enumeración de negativas responde a la búsqueda de conexión entre Macri y esas firmas creadas en el estudio panameño famoso por su larga lista de clientes de todo el mundo para quienes crea sociedades comerciales usualmente utilizadas para vehiculizar dinero negro, proveniente de la evasión fiscal, la corrupción o el narcotráfico.

El magistrado repitió la lista de negativas respecto a Kagemusha, la otra sociedad en la que, tras la difusión global de documentos de Mosack Fonseca coordinada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, en abril del año pasado, había sido vinculado Macri.

Reitera el juez Fraga “que Mauricio Macri no fue socio de su padre Francisco Macri en la sociedad panameña Kagemusha SA, ni es accionista de la misma; que no percibió dividendos ni ningún tipo de utilidades ni ganancia alguna de Kagemusha SA; que no aceptó el cargo de director de Kagemusha SA para el que fue designado por Francisco Macri, ni realizó acto que permitiera suponer que aceptó tácitamente tal designación; que no participó en las decisiones empresarias ni en negocio alguno de Kagemusha SA, ni fue titular o cotitular de ninguna cuenta corriente bancaria en el país o en el exterior de dicha sociedad, y que no percibió honorarios como director ni ninguna otra retribución de Kagemusha SA.

El caso Panamá Papers

La investigación judicial sobre Macri por los llamados “Panamá Papers” se inició tras la denuncia del diputado del Frente para la Victoria Darío Martínez, a quien ahora el juez Fraga impuso las costas del juicio. La causa se tramitó en la justicia federal, impulsada por el fiscal Federico Delgado y el juez Sebastián Casanello.

Delgado pidió informes y exhortos a varios países, que fueron tramitados por la Cancillería. Algunos de esos pedidos fueron respondidos sin información que permitiera imputar a Macri de algún delito.

Finalmente, Casanello decidió desprenderse de la causa, y derivarla a dos juzgados distintos: en el fuero penal económico se investigaría la posible evasión impositiva del actual Presidente -suponiendo que ese hubiera sido el origen de fondos fugados a las off shore, de los que tampoco había pruebas-y en la justicia civil si Macri cometió “omisión maliciosa” al no declarar las firmas. Ahí es donde Fraga negó todo.