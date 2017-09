Hay que decirlo de una vez: el kirchnerismo ya no existe. Si alguien todavía tiene la ilusión de que Cristina vuelva a ponerse la banda presidencial y disfrutar de una revancha contra Macri, que se olvide.

El kirchnerismo, que gobernó el país tres períodos, un total de doce años, ya está políticamente muerto. Y la única razón por la que no le dan el certificado de defunción es porque al Gobierno nacional le sirve mostrarlo así: débil, dividido, destruido, arruinado, humillado.

El kirchnerismo es el rival ideal. Es el rival que Macri necesita para hacerse cada día más fuerte, para ganar elecciones. Cuanto más aparezca Cristina en los medios, mejor. Cada aparición es una nueva oportunidad para hablar de Nisman, de López, de Báez, de De Vido, de Boudou.

El kirchnerismo es la vara que el Gobierno le muestra a la sociedad, para quedar muy bien ubicado sin el menor esfuerzo. No ser kirchnerista es el mérito mayor.

Cristina Kichner todavía tiene seguidores. Muchos, millones. Pero no tiene poder. Y la estructura que la sostenía se cayó, porque los peronistas que ocupan cargos no quieren sacrificarse por ella.

¿Y Catamarca?

Catamarca es una muestra: Corpacci era la kirchnerista número uno. Ahora no le sirven de nada los contactos que tenía. Necesita amigos nuevos: Frigerio, Peña, Amaya.

Hasta Cristina tuvo que pegarse una lavada de cara y salir a competir con un “espacio nuevo” como Unidad Ciudadana, que es el ultrakirchnerismo sin la K.

Que nadie se engañe: no hay pelea política. No hay competencia real. Unidad Ciudadana es un partenaire de la coreografía del macrismo.

Habrá macrismo para rato. Y el día que el fenómeno Cambiemos se termine, será por errores propios, por desavenencias internas en esa gigantesca bolsa ideológica de funcionarios de todos los orígenes que lo integran, o por el surgimiento de un nuevo actor. Pero no habrá retorno glorioso de los K. Ni en sueños.

El Gobierno de Cambiemos está haciendo muy bien lo mismo que hizo el Frente Cívico y Social en los 90. Con mantener presente en la cabeza de la gente la imagen demonizada de Ramón le alcanzó y le sobró para ganar todas las elecciones.

Cristina es inteligente y lo sabe. Elige dar pelea, pero sabe que no puede ganar más. Por eso avisó públicamente que “si en 2019 soy un obstáculo me autoexcluyo”. No es un obstáculo para el peronismo. Es un trampolín para Macri.

Cristina falló porque no vio lo que se venía. Subestimó a Macri. Le negó apoyo a Scioli. Pensó que si le dejaba el mando a Scioli la iban a desplazar. Calculó que Macri sería un fracaso y volvería caminando sin perder su liderazgo. Todo fue al revés: el sillón no se presta. Cuando se presta se pierde para siempre. Y la guerra que inició contra los grandes medios, guerra que perdió, ni siquiera le permite pasar a retiro.