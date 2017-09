Corpacci inauguró obras en su visita a Tinogasta

La Gobernadora Lucía Corpacci visitó la ciudad de Tinogasta para inaugurar diferentes obras junto al intendente Sebastián Noblega. La mandataria inauguró las refacciones de la Iglesia Histórica de Nuestra Señora de Andacollo en el paraje de La Falda (localidad de El Puesto), donde además se puso en funcionamiento un parador con todas las instalaciones y condiciones para los turistas.

En Copacabana entregó maquinaria a productores e inauguró la Planta de Elaboración de Dulces Regionales. Finalmente entregó cuatro viviendas Rurales construidas a través de la Secretaría de la Vivienda. Más tarde está previsto que inaugure obras de pavimentación en Fiambalá.

Fue recibida por el intendente Noblega, quien le entregó un nuevo Decreto de Huésped de Honor, luego juntos inauguraron la Iglesia Histórica de Nuestra Señora de Andacollo. Allí la mandataría destacó la importancia de fomentar el turismo y señaló que la mejor manera es la puesta en valor de las construcciones originales de la conocida Ruta del Adobe .

Además del acondicionamiento de la capilla, también se puso en funcionamiento un parador con todas las instalaciones acordes a las exigencias de los turistas, que podrán disfrutar de un momento inolvidable en este espacio de la rica historia catamarqueña.

Luego, la jefa de Estado se dirigió hasta la localidad de Copacabana en donde se realizó el acto central. Allí se inauguró la nueva Planta Elaboradora de Dulces Regionales, con equipamiento gestionado por el Ministerio de Producción. En este lugar se producirán dulces en mayor cantidad, pero sin perder el sabor original de las dulceras tinogasteñas.

Entrega de maquinarias

En Copacabana Lucía entregó más de 500 mil pesos en maquinaria para productores nogaleros a la Asociación Tierra de Fe y Esperanza. Se trata de motosierras, motoguadañas y motopulverizadora. También se entregaron tractores para productores viñateros e implementos para agronomía de zona de Tinogasta y Fiambalá.

Finalmente Lucía también entregó cuatro Viviendas Rurales Productivas que fueron construidas por la Secretaría de la Vivienda que conduce Fidel Sáenz. Son viviendas acordes a la geografía en donde habitan los productores de Tinogasta.

Entre cada actividad Lucía recorrió obras como la Casa de la Mujer, que servirá para contener a mujeres que sufren violencia de género y estará lista en las próximas semanas. También visitó las obras que se realizan en la plaza principal y que de no mediar contratiempos serán inauguradas para el Festival de la Vendimia, en febrero próximo.

Palabras de la gobernadora

Al hace uso de la palabra, la Gobernadora dejó en su mensaje importantes definiciones, entre las cuales se destacan las siguientes:

“Tengo que dar gracias a Dios que nos ha dado esta tarea, que a veces es agotadora, pero cuando uno tiene logros, pequeños aunque sea, se ve la cara de la gente, y la gente comenta lo que significa, nos llena el espíritu a todos, a todo el equipo de Gobierno”

“He visto a algunos ‘duros’ del gabinete, cX_onmoverse por alguna obra. Y aunque parezca, sobre todo en los varones, cómo les llega, cómo se comprometen en llegar al interior más profundo y al que más lo necesita”

“La realidad de nuestra provincia es muy despareja y es nuestra obligación tratar de ir equilibrando eso, respetando y reconociendo las costumbres, el modo de vida y las necesidades de cada uno de los lugares”

“Estamos convencidos de que nuestra provincia tiene un futuro muy bueno. Muchos tinogasteños que se fueron a Caleta Olivia y al sur están con dificultades y quieren volver, y ojalá generemos las condiciones para que esa gente que se fue, vuelva; porque debe ser muy doloroso el desarraigo y extrañar”

“¿Cómo vamos a hacer ese desarrollo? Siempre pensé que pasa por tres ejes: el turismo, la agroindustria y la minería”

“En Tinogasta ha crecido mucho el turismo, y lo mejor que veo es que mantienen su identidad, porque lo peor que pueden hacer las comunidades es querer parecerse a las grandes ciudades”

“La agroindustria tiene que ver muchísimo con la producción. Es el motivo por el que nosotros gestionamos para que lleguen los distintos programas nacionales y provinciales con aportes para los pequeños productores; a quienes les pedimos que se asocien porque eso siempre rinde más frutos”

“Es fundamental el suministro de agua, y por eso hemos destinado 50 millones de pesos a la reparación de canales de riego, azudes, tomas de agua y compuertas para que al agua llegue a los productores. Y vamos a seguir trabajando codo a codo con los municipios”

“La situación económica no es la que todos quisiéramos, pero hay que tener mucha fe y compromiso, muchas ganas, peleando todos los días, porque vamos a salir de ésta: los argentinos ya salimos de muchas crisis”

“La minería no es incompatible con nada. Hay lugares donde hay que desarrollar la minería. Tomemos el ejemplo de Chile, que en muchos lugares se desarrolló gracias a la minería y con un profundo respeto por el medio ambiente. Si durante muchos años no se tomaron las medidas que había que tomar es responsabilidad de la empresa, pero mayor responsabilidad del gobierno de turno, que no cuidaron lo que tenían que cuidar, y no hicieron que el dinero de las regalías fuera al desarrollo de las comunidades”

“Hay que prepararse porque van a necesitar profesionales, y a todas las empresas les exigimos que al menos el 70 por ciento de los trabajadores que tomen sean catamarqueños, y que mantengan los mismos standares que ellos tienen en su país de origen”