Funcionarios de Educación relativizaron los malos resultados de Catamarca en el operativo Aprender

Aunque el Operativo Aprender es una evaluación oficial del Ministerio de Educación de la Nación, funcionarios de Catamarca cuestionaron los resultados, que marcaron pésimos desempeños de los alumnos de la provincia. El subsecretario de Planteamiento Educativo, Enrique Giménez, cuestionó la validez de la muestra. Catamarca ocupó los últimos lugares en casi todas las áreas del conocimiento.

Los últimos resultados del operativo Aprender continúan generando repercusiones. En este caso, el subsecretario de Planteamiento Educativo, Enrique Giménez, relativizó los números obtenidos.

Operativo Nacional Aprender de Evaluación de Aprendizajes de la Educación Primaria y Secundaria evaluó a Catamarca dentro de los peores desempeños en el ranking nacional en casi todas las áreas de conocimiento. Según la evolución, la provincia ocupa el penúltimo lugar en Lengua y el antepenúltimo en Matemática. Y obtuvo resultados similares en Ciencias Sociales y Naturales.

Respecto a esto el Subsecretario de Planeamiento Educativo dijo que los resultados son preocupantes pero criticó el modo de aplicar el operativo Aprender.

“Nosotros hicimos una prueba. Creemos que parte del logro que hubo en la participación de los estudiantes en el operativo, ese día no había clase y los chicos iban solamente a eso, fue porque nosotros implementamos una prueba propia, pero que tenía un sentido muy distinto a la prueba del operativo nacional porque lo aplicaba el propio profesor de aula seleccionado por la escuela y además el cuestionario tenía menos ítems a resolver”.

“Nosotros hicimos eso primero pensando con la hipótesis de que los chicos cuando son sometidos a este tipo de pruebas tienen un estrés que no tiene por qué ocurrir en ese momento, pero se ocasiona porque se encuentra un aplicador externo que no conocen y el profesor está afuera. Se encuentran con un instrumento de evaluación que nunca o muy pocas veces tienen en su banco, porque a decir verdad la prueba rutinaria es con pregunta abierta, hasta con cierto punto se va con resolución de problemas y en la secundaria, por ejemplo, se abandona las pruebas de resolución y de aplicación de conocimiento y se trabaja sobre todo con pruebas conceptuales. Entonces, eso hace que el estudiante se encuentre con algo que habitualmente no tiene en frente”, indicó.