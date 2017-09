Festejos y consumo de alcohol: el jefe de la Policía reclamó al municipio de El Rodeo que no acompañó la prevención

Mientras se suceden noticias de jóvenes que demandan asistencia médica por el excesivo consumo de alcohol en los festejos de los estudiantes, la policía reconoce que están desbordados para controlar. El jefe de Policía acusó a la municipalidad de El Rodeo de no acompañarlos en la tarea. En la villa, la veda para le venta de alcohol comenzó recién desde ayer.

Aunque la irresponsabilidad de los padres y la conducta descontrolada de los jóvenes son la raíz del problema, el desencuentro y la descoordinación de las instituciones

Este martes se generó una gran polémica por la entrada en vigencia de la prohibición municipal de la comercialización de bebidas alcohólicas en el municipio de El Rodeo, en el marco de los festejos por la Semana del Estudiante. Es que muchos señalaron que la veda debería haberse aplicado desde el pasado fin de semana.

Entre los que señalaron lo tardío de la medida estuvo el Jefe de la Policía de Catamarca, Orlando Quevedo, quien acusó a la municipalidad de la villa de no acompañarlos en los operativos de control. “Sentimos que el municipio de El Rodeo no nos ha acompañado, la veda de expendio de bebidas alcohólicas debía ser desde el pasado fin de semana y no desde el 19. Esto generó inconvenientes”, apuntó el Jefe de Policía.

El comisario Quevedo dijo que “desde el área se realizan los controles y no se deja consumir alcohol en lugares públicos de la villa”. “Mientras controlamos en los puestos camineros que no ingrese más bebidas alcohólicas” aseguró. Quevedo considerando que son las únicas herramientas que tienen para prevenir el consumo de alcohol, a la vez que reconoció el desborde de las fuerzas en el control.

Jóvenes intoxicados en El Rodeo

Una adolescente de 16 años y un joven de 17 sufrieron un coma alcohólico y una intoxicación respectivamente, en el marco de juntadas realizadas en el interior de domicilios particulares.

Ambos fueron atendidos en el minihospital de El Rodeo, al igual que un joven que sufrió un traumatismo en la nariz por una gresca. Ninguno sufrió complicaciones de gravedad y todos fueron restituidos a sus progenitores.