Morabito: “Muchas padres se creen piolas y alguno hasta les pasan el alcohol a sus hijos”

Todos los esfuerzo y controles para evitar, o al menos restringir el consumo de alcohol en los festejos por el Día del Estudiante parecen ser inútiles. Controles vehiculares en las rutas, prohibiciones de la venta e inspecciones no alcanzan para evitar lo que finalmente sucede: varios casos de severas intoxicaciones por el consumo de alcohol y miles de casos menos graves. El juez de Menores de Catamarca, Rodrigo Morabito, señaló como responsables directamente y sin matices a los padres.

Semanas antes de la fecha en la que los jóvenes suelen trasladarse a los puntos de concentración para los festejos, El Rodeo y Las Pirquitas, la policía en coordinación con otras instituciones inician las tareas de control y prevención. Las leyes que prohíben el la venta y el consumo de bebidas alcohólicas durante esos días está vigente, y la vigilancia pretende obligar su cumplimiento.

Cientos de litros de bebidas quedan retenidos en los controles camineros de salida del Valle Central o de entrada a las mencionadas villas. Otros tantos cientos son secuestrados en controles dentro de las mismos municipios. Pero llegan las fechas de reunión y festejo y el alcohol aparece en abundancia y de sobra. Lo suficiente para que, cuando aun faltan tres días para el festejo mayor, ya haya decena de casos de jóvenes intoxicados y hasta hospitalizados.

El juez de Menores de la provincia Rodrigo Morabito se refirió a esta situación de los casos de los jóvenes internados por coma alcohólico y otros por las heridas sufridas el fin de semana en la villa de El Rodeo. Y responsabilizó directamente a los padres. El magistrado del fuero de la minoridad responsabilizó a los progenitores de la conducta de los adolescentes en cuanto al consumo excesivo de alcohol. Dijo que no se puede esperar todo del Estado.

“No me gusta generalizar porque las generalizaciones no son buenas, pero me parece que los responsables de esto son los padres”, expresó. En ese sentido, Morabito fue tajante al señalar que tienen que estar atentos al permiso que les dan a sus hijos y controlar efectivamente que cumplan la manera en qué se les concedió ese permiso.

“Esto es de nunca acabar o pareciera ser que no se termina más”, dijo el Juez, y señaló que todos los años hay mensajes, campañas de concientización y de sensibilización.

En ese misma línea continuó diciendo que “muchas padres se creen piolas y alguno hasta les pasan el alcohol a sus hijos o algún comerciante por hacerse unos pesos de más le venden bebidas a los chicos sabiendo que está prohibido”.