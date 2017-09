Lindow le respondió a Corpacci por sus críticas al Plan Belgrano y enumeró obras por unos 22 M

El coordinador en Catamarca del Plan Belgrano, Nicolás Lindow , cuestionó las declaraciones de la gobernadora Lucía Corpacci, quien criticó la eficacia del proyecto nacional. La mandataria había calificado el plan de Nación como un “rotundo fracaso”. El funcionario nacional enumero obras nacionales en la provincia por unos 200 millones de pesos.

El referente del Plan Belgrano en la provincia expreso rotundamente su discenso con la gobernadora Corpacci, quien había dicho que en Catamarca no veían las obras. Lindow acetpó que puede haber una deficiencia en la comunicación, pero reafirmó su discurso de las tranferencias millonarias de recursos en obras.

“Coincido en que hace falta información sobre el Plan Belgrano, porque muchas veces la gente lo confunde con el tren Belgrano Cargas. El plan incluye mucho más, desde viviendas y caminos, pasando por educación y desarrollo social”, sostuvo el funcionario macrista. Y argumentó: “La directiva del presidente Mauricio Macri es que no se deben publicitar las obras, sino que tienen que llegar a la gente. Las obras no son de los partidos políticos”.

De acuerdo con lo detallado por Lindow, Nación destinará una importante cantidad de recursos económicos para la conclusión de algunas obras y el inicio de nuevos proyectos que, según su recuento, rondarían los 200 millones de pesos.

Respecto a “Vivienda y Hábitat”, señaló que está en ejecución el mejoramiento del Barrio la Esperanza, con una inversión aproximada de $34 millones, el saneamiento de agua y cloacas de los Barrios Ojo de Agua, Achachay y loteo Fernández por $5 millones, ya terminada.

Además hay obras en la red de tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos para Capital, Valle Viejo y Capayán por $80 millones, cuya ejecución comenzará en abril. A esto se suma la mejora del Barrio San Martín, en la localidad de Chumbicha, incluye Núcleo de Inclusión y Desarrollo de Oportunidades (N.I.D.O.) por $70millos, que ya comenzó a ejecutarse.

Las críticas de Corpacci al Plan Belgrano

“Las condiciones económicas de la provincia son complejas. Y aunque a mí me digan que llega el Plan Belgrano con miles de millones, la verdad que nosotros no los vemos. Se los digo sinceramente, no veo todos los millones que dicen que llegan, y lo que sí les puedo decir es que con enorme esfuerzo tratamos de cumplir día a día con las deudas pendientes”, disparó Corpacci.