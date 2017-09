Elecciones Legislativas: habrá debates de los candidatos a Concejales de la Capital

Los candidatos a concejales por el municipio de la Capital concretarán un debate público que servirá como acto de comunicación de idea y propuestas para las elecciones legislativas. Así lo establece una ordenanza aprobada en 2015 y por la que ya se organizó hace dos años un primer evento de estas características. El poder judicial comunal comuna ya está trabajando en la organización y fijó fecha para el 12 de octubre.

Fijado por la ordenanza municipal 6.042, aprobada en el año 2015 para el ámbito de la ciudad Capital, en unas semanas se realizará el debate de candidatos para cargos comunales. Este será el segundo debate desde la aprobación de la ordenanza y generará el contraste de ideas y propuestas de todos los candidatos a ocupar un lugar en el Concejo Deliberante de la Capital, que participarán de las Elecciones Legislativas de octubre.

El fiscal Municipal de la Capital, José Vila Melo, sostuvo que desde hace un mes se empezó a trabajar en el diagramado de lo que comprende el debate público de candidatos a concejales. Asimismo, aclaró que como primeras medidas del proceso se fijó que el debate se realizaría el 12 de octubre y que sería en el complejo Urbano Girardi, mientras que queda pendiente determinar el horario.

Vila Melo, que además preside la Junta electoral, indicó que deben participar los candidatos que encabezan de cada lista, mencionando que la idea que se persigue es que “la gente pueda ver a quién elegir, pueda escuchar, pueda ver los proyectos de la persona, no del espacio”.

No obstante, el funcionario aclaró que la participación es voluntaria y que la ordenanza no contempla que se “puede obligar a nadie”. “Podrán ir o no ir, es la oportunidad para que expongan sus proyectos y qué es lo que quieren para la ciudad”, indicó el fiscal de la municipalidad de Catamarca.