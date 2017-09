Corpacci apuntó contra Macri por el Fondo del Conurbano

Durante su visita al Departamento La Paz, que se inició en Las Peñas, la Gobernadora Lucía Corpaccí dejó inaugurada diversas obras de energía a lo largo y a lo ancho del departamento y un Centro de Documentación Rápida.

También en su discurso apuntó contra la gestión Macri y habló sobre el Fondo del Conurbano Bonaerense.

Los catamarqueños tenemos que defender nuestra provincia, y los lapaceños tienen que defender su departamento, y tienen que saber que está mal la industria, y no es porque se terminó la promoción industrial: Tenemos enormes costo de producción, sino miren la luz, el gas cuánto nos llega, eso es un gasto enorme para las provincias. Además no se vende porque a la gente no le está alcanzando, y este es un círculo vicioso del que es muy difícil salir.

Ahora nos quieren hacer creer esa teoría del derrame: que se enriquezcan unos cuantos, y cuando esos sean bien ricos después se va a derramar para los que menos tienen y después todos nos vamos a levantar. Y yo no creo en esa teoría, y en cambio les digo que levantar algo cuesta mucho, pero destruir lleva muy poco tiempo. Y yo ya la vi a esta historia, por eso les pido que trabajemos todos juntos, de verdad, para que no se repitan estas cosas. Para reclamar por nuestros derechos.

Yo tengo mucho respeto por el Presidente porque lo eligió el pueblo, y quiero que le vaya bien, porque no se concibe una provincia que esté bien en un país que está mal. Pero tengo una preocupación por el Fondo del Conurbano, en un reclamo que el Presidente avaló: ese fondo está planteado sacárselo a las provincias para dárselo a Buenos Aires. Lo hablamos gobernadores peronistas y de Cambiemos, porque si se tocan esos fondos efectivamene va a haber provincias inviables.

Dicen que hay provincias que no aportan ni lo que necesitan para pagar sus sueldos. Pero yo quiero decir que nuestra provincia, a través de la minería, durante mucho tiempo fue la que más aportó en concepto de exportaciones. Y hoy está tercera. Además nuestra Constitución dice que tenemos un sistema federal y solidario: si queremos equilibrar al país no se trata la historia de seguir sacándole a los que menos tienen, sino en aportar para equilibrarlo.