Moro asumió un nuevo mandato al frente del gremio APUNCA

Se llevará a cabo el acto de asunción de las nuevas autoridades de APUNCA (Asociación del Personal de la Universidad Nacional de Catamarca), encabezadas por la secretaria general, Gladys del Valle Moro, quien asumirá un nuevo periodo (2017-2021) al frente del gremio de los no docentes de la UNCA.

“Uno de los planteos que vamos a hacer es que comencemos a regularizar el presupuesto del personal no docente de la Universidad Nacional de Catamarca, que está específicamente en los fondos que envía la secretaría de Políticas Universitarias. Eso va de la mano con todos los compañeros no docentes que se han jubilado y otros que han fallecido, por lo tanto son vacantes definitivas que aún no fueron cubiertas conforme lo establece el Convenio Colectivo de Trabajo y hay muchos compañeros que están esperando que se les reconozca esa función de mayor jerarquía”, aseguró.

Asimismo, dijo que “una de las cuestiones fundamentales que vamos a pedir es el tratamiento del reglamento. Vamos a insistir en eso porque ya hemos presentado hace siete u ocho años el reglamento de concurso para ingreso y promoción del personal no docente, de tal manera que se pueda dar un cumplimiento efectivo del Convenio Colectivo de Trabajo, conforme también el mandato del Congreso y jornadas que se realizaron en nuestra federación nacional con la representación de todos los gremios de base de las 54 universidades nacionales”.