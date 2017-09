Los oscuros Mercados del oro de Catamarca

El sillón de Catamarca en la empresa YMAD es uno de los lugares más preciados para el Gobierno provincial. No es un lugar que se conceda a cualquiera.

Desde que el peronismo recuperó el poder, lo dejó muy claro. El primer representante que puso en YMAD fue Armando Mercado, el fallecido Bombón.

Los Mercado e YMAD

Mercado era un cerebro en política. Fue el diseñador del kirchnerismo, y supo convertir a un intendente de aspecto risueño en el hombre más poderoso del país.

A Néstor Kirchner le decían “Lupin” en sus años de intendente de Río Gallegos, por su asombroso parecido con el personaje de historieta. Desde Santa Cruz, Bombón le marcó el camino a Casa Rosada, pasando por encima a Menem y Duhalde.

Mercado participe del triunfo del Peronismo en Catamarca

Consolidado a nivel nacional, vino a Catamarca y fue el arquitecto del triunfo del Frente Para la Victoria en el pago chico y el hombre que cavó la tumba del Frente Cívico y Social. Endulzó a Brizuela del Moral poniéndole a Lucía Corpacci como vicegobernadora en 2007, y cuatro años después se quedó con todo.

Fue una jugada maestra, y cuando los radicales catamarqueños se dieron cuenta ya estaban en el llano. Dueño del Gobierno catamarqueño, Bombón se reservó el mejor lugar: YMAD.

Ese sillón, además de ofrecer un sueldo de lujo (mucho más alto que el del gobernador), permite seguir de cerca algo muy interesante. Los lingotes de oro.

No todo lo que brilla es oro, pero el sillón de YMAD sí: brilla y es oro.

No pudo disfrutar mucho el Bombón de esa etapa. Su salud se complicó a un punto irreversible. A mediados de noviembre de 2013 murió. El sillón quedaba vacío.

Ángel desde el 2013 en YMAD

Pero no mucho tiempo: unos días después, en diciembre de 2013, su sobrino y esposo de la gobernadora, Angel de Jesús Mercado, renunciaba de la noche a la mañana a su cargo de Ministro de Producción para asumir inmediatamente en YMAD. En ese lugar pasó los últimos cuatro años.

En suma, los Mercado son la autoridad catamarqueña en YMAD desde hace seis años. El problema es que esos años coinciden con la época más oscura del manejo de YMAD. El período 2012-2016 está envuelto en un escándalo que la Justicia Federal tiene en la mira hace rato.

La venta del oro catamarqueño, en esos años, aumentó… ¡CIEN VECES! De vender 12 kilos se superó la tonelada de lingotes vendidos. Y los compradores parecen ser empresas fantasma. Un caso muy grave, que se completó cuando revisaron los bienes de las autoridades de YMAD, y encontraron millones de dólares, oro, y fortunas injustificables.

La Sala II de la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional Federal, integrada por los jueces Martín Irurzun y Eduardo G. Farah, resolvió las apelaciones deducidas en el marco de la causa CFP 18.368/2016/6/CA1 contra la inhibición general de bienes dispuesta por el juez Sebastián Ramologo-ymads, con relación a los ex directivos de YMAD e imputados: Manuel César Benítez (ex director), Irene Castro (ex gerenta financiera), Leandro Posada (ex encargado de ventas) y Juan Etcheverry (ex tesorero).

A través de la auditoría interna efectuada en el período 2012-2016 se detectó “un gran incremento en la cantidad de lingotes de oro producida y vendida por YMAD, sin que existan razones que lo justifiquen, cuyas transacciones se habrían materializado (…) a un grupo determinado de diez sociedades vinculadas entre sí -cuyo objeto social no guardaba relación con el rubro y cuya capacidad económica resultaba insuficiente para justificar las cuantiosas adquisiciones-, generando una pérdida millonaria para la sociedad” e “inconsistencias en los procedimientos para la adjudicación de los proveedores de cianuro de sodio -insumo vital en la industria minera-, que no habrían respetado los parámetros fijados en las políticas de compra, pagándose sobreprecios millonarios”.

Las derivaciones del caso son insospechadas. Nombres muy conocidos habrían hecho negocios sucios con el oro catamarqueño.

La pregunta es… ¿los Mercado nunca vieron nada? ¿No sabían nada? ¿No se enteraban de nada? ¿Para qué están en el Directorio? ¿No controlan? ¿No saben cuánto se vende, cuánto oro sale, a quién se vende? ¿Son tan ingenuos que hacen negocios multimillonarios delante de sus narices y no lo ven? ¿Para qué están ahí si no pueden velar por los intereses de Catamarca o proteger sus bienes? ¿Los embaucan tan fácil… o también tienen responsabilidad?

En los últimos años fueron muchísimas las reuniones que mantuvieron Mercado tío (Armando), Mercado sobrino (Angel) y Manuel Benítez, “il capo” de YMAD. ¿De qué hablaban? ¿De las novelas de la tarde? ¿Qué firmaban? ¿No tenían idea de lo que pasaba?